АНКАРА, 10 мар — ПРАЙМ. Поводом для блокировки Турцией транзита грузов по параллельному импорту в Россию является давление США и ЕС, россияне будут вынуждены искать необходимые им товары в Турции, а возможно, и производить их вместе, заявил РИА Новости аналитик, глава отдела экономики газеты "Aydınlık" Реджеп Эрчин. США спасли себя от "страшного" стратегического товара из России

Ранее издание "Коммерсант" сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в Россию.

Правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

Эксперт привел статью в газете Nasıl Bir Ekonomi, в которой говорилось, что на фоне ситуации на Украине "ЕС, тщательно проверяющий российский экспорт в соседние страны, готовится расширить периметр санкций", автор газеты писал, что первый сигнал поступил, когда Польша закрыла свою границу с Белоруссией для грузовиков стран, не входящих в ЕС. В статье приводились мнения экспертов, которые, указав на улучшение двусторонних экономических отношений между Турцией и Россией, предупреждают, что "санкции могут усилиться". Турция допустила задержки в поставках черноморского газа

"К сожалению, здесь, похоже, были сделаны уступки. Торговля между Турцией и Россией в прошлом году достигла 7,6 миллиарда долларов. Как известно, из-за санкций европейские компании отправляли свои товары в Россию через Турцию. Турция там стала как бы транзитной страной. Турция постоянно подвергалась угрозам со стороны Запада. Отныне россиянам придется искать необходимые им товары в Турции, а возможно, и производить их вместе", — отметил он, комментируя информацию о транзите грузов по параллельному импорту.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.