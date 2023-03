МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, подала в суд заявление о банкротстве с целью дальнейшей реорганизации, говорится в релизе компании. Некоторым банкам нужна докапитализация, заявила Набиуллина

"SVB Financial Group… подала добровольное ходатайство о реорганизации под наблюдением суда по главе 11 (Кодекса США о банкротстве — ред.) в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка с целью сохранения стоимости", — говорится в релизе.

При этом фонды SVB Securities и SVB Capital, а также юридические лица-партнеры не включены в заявку по главе 11 и продолжают работать в обычном режиме, поскольку SVB Financial Group продолжает ранее объявленное исследование стратегических альтернатив для этих ценных предприятий. SVB Financial Group, владеющая акционерным капиталом SVB Securities, обязуется оказывать SVB Securities поддержку на протяжении всего процесса реорганизации. SVB Financial Group намерена использовать процесс под надзором суда для оценки стратегических альтернатив для SVB Capital, SVB Securities и других активов и инвестиций компании.

Уточняется, что SVB Financial Group больше не связана с банком Silicon Valley Bank, N.A. или его подразделением по частному банковскому обслуживанию и управлению состоянием SVB Private. Компания Centerview Partners LLC помогает комитету по реструктуризации в процессе выбора стратегических альтернатив. Любой процесс продажи будет осуществляться в рамках процедуры Главы 11 и должен быть одобрен судом.

Также компания сообщила, что она оценивает свою ликвидность примерно в 2,2 миллиарда долларов. Помимо денежных средств и долей в SVB Capital и SVB Securities, SVB Financial Group имеет другие ценные счета инвестиционных ценных бумаг и другие активы, для которых она также изучает стратегические альтернативы.

В марте было объявлено о закрытии банка Silicon Valley Bank и Signature Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.