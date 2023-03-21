МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере, сообщили в ведомстве. Адвокат раскрыл, почему в России взялись за доходы блогеров

Как уточняется, речь идет о сумме в более чем 120 миллионов рублей.

Согласно информации следствия, Митрошина получала доход с образовательных курсов. В 2020-2022 годах блогер работала в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения. Заработки Митрошиной превысили допустимый упрощенной системой лимит, однако она не стала переходить на общую систему и выплачивать положенные НДС и НДФЛ, попытавшись скрыть свои доходы через переводы на аффилированные ИП.

По данным источника РИА Новости, Митрошина в данный момент находится за границей. Следователи выясняют ее местоположение, по адресу регистрации блогера уже прошли обыски.

Ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено против спортивного блогера Лерчек и ее супруга.