МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки, включив в него в том числе веранды для уличных кафе, сообщает пресс-служба кабмина. Эксперты выяснили, насколько в России любят пиво

"Подписано постановление о расширении перечня объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. В обновленный перечень вошли веранды для обустройства уличных кафе и площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий", — говорится в сообщении.

Теперь владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур, при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели.

Это позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общепита, поясняет правительство.

Кроме того, нововведение позволит ускорить ремонт зданий, поскольку строители смогут размещать необходимую технику и стройматериалы вблизи места проведения работ.