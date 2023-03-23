МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Совет директоров Toshiba Corp сегодня согласился принять предложения о выкупе стоимостью около 2 трлн иен (15,3 млрд долларов) от консорциума во главе с инвестиционной фирмой Japan Industrial Partners (JIP), о чем сообщила деловая газета Nikkei. Чистая прибыль Toshiba за апрель-декабрь снизилась на 27 процентов

Toshiba пока была недоступна для комментариев.

В прошлом месяце консорциум JIP подал обязывающее предложение о выкупе при поддержке обязательств о кредитном финансировании в размере 10,6 млрд долларов от крупных банков.

По данным Nikkei, консорциум планирует превратить Toshiba в частную компанию. Согласно газете, в консорциум войдут около 20 японских компаний, включая Orix Corp, Rohm Co и Chubu Electric Power.

По словам осведомленных источников, совет директоров в течение нескольких недель обсуждал предложение JIP, так как некоторые директоры были недовольны ценой предложения.