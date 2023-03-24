ЕРЕВАН, 24 мар — ПРАЙМ. Глава правления ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян скончался в возрасте 60 лет, следует из публикации на портале компании. "Газпром" назвал уровень прироста запасов газа в России

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 марта в возрасте 60 лет скончался председатель правления — генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян", — сказано в сообщении.

В компании отметили большой и неоценимый вклад Тадевосяна в становление и развитие газового и энергетического сектора Армении. Бизнесмен "прошел большой путь от инженера Комитета по газификации Армянской ССР до председателя правления ЗАО "Газпром Армения".

Тадеовсян возглавил армянскую "дочку" Газпрома в октябре 2016 года.

Компания "Газпром Армения", на 100 процентов принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на армянский рынок.