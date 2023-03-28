В России решили бороться с высокими ценами на еду в аэропортах
Сенатор Иконников призвал снизить цены на все продукты питания в аэропортах и на вокзалах
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Продукты в аэропортах и на вокзалах должны продаваться по тем же ценам, что и в магазинах, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников.
"Чтоб человек пришел, условно говоря, из города, там покушал в кафе и мог зайти (в кафе — ред.) в аэропорту на вокзале и перекусить по точно таким же ценам", — отметил он.
По мнению политика, стоимость продовольственных товаров в таких закрытых зонах искусственно завышена из-за того, что владельцы пытаются увеличить свои доходы, собирая ренту с точек общественного питания.
"Ну, пусть поделятся своими доходами с людьми, с клиентами кафе", — призвал сенатор.
Ранее "Известия" сообщили, что партия ЛДПР разработала законопроект, ограничивающий наценку на продукты питания в аэропортах, железнодорожных вокзалах и портах.