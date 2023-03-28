МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Продукты в аэропортах и на вокзалах должны продаваться по тем же ценам, что и в магазинах, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников. Россиянам рассказали об уловках сотрудников супермаркетов

"Чтоб человек пришел, условно говоря, из города, там покушал в кафе и мог зайти (в кафе — ред.) в аэропорту на вокзале и перекусить по точно таким же ценам", — отметил он.

По мнению политика, стоимость продовольственных товаров в таких закрытых зонах искусственно завышена из-за того, что владельцы пытаются увеличить свои доходы, собирая ренту с точек общественного питания.

"Ну, пусть поделятся своими доходами с людьми, с клиентами кафе", — призвал сенатор.

Ранее "Известия" сообщили, что партия ЛДПР разработала законопроект, ограничивающий наценку на продукты питания в аэропортах, железнодорожных вокзалах и портах.