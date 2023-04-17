МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Подсанкционный бизнесмен  Феликс Евтушенков покидает должность председателя совета директоров МТС, следует из сообщения компании.

Новый логотип компании МТС

МТС запустила глобальный ребрендинг

Отмечается, что Евтушенков 17 апреля уведомил ПАО "МТС" о решении выйти из совета директоров компании. Ранее предприниматель покинул совдир Ozon.

Великобритания 12 апреля ввела санкции в отношении Евтушенкова.