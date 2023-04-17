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2023-04-17T17:30:48+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230417/840398741.html
Феликс Евтушенков покинул пост председателя совдира МТС
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Подсанкционный бизнесмен Феликс Евтушенков покидает должность председателя совета директоров МТС, следует из сообщения компании. Отмечается, что Евтушенков 17 апреля уведомил ПАО... ПРАЙМ, 17.04.2023
бизнес, новости, мтс, совет директоров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Подсанкционный бизнесмен Феликс Евтушенков покидает должность председателя совета директоров МТС, следует из сообщения компании.
Отмечается, что Евтушенков 17 апреля уведомил ПАО "МТС" о решении выйти из совета директоров компании. Ранее предприниматель покинул совдир Ozon.
Великобритания 12 апреля ввела санкции в отношении Евтушенкова.