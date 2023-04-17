МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" досрочно расторг трудовой договор с гендиректором Андреем Вагнером, назначил вместо него Александра Вилесова, сообщила компания. Феликс Евтушенков покинул пост председателя совдира МТС

"Совет директоров "Т Плюс" в понедельник, 17 апреля 2023 года, принял решение о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Андреем Вагнером. Кроме того, члены совета директоров приняли решение назначить на должность генерального директора компании Александра Вилесова и утвердить его председателем правления", — говорится в сообщении.

Вилесов с мая 2019 года являлся заместителем генерального директора по коммерции и развитию "Т Плюс". Из материалов компании следует, что новый гендиректор избран сроком до 17 апреля 2024 года включительно.

Андрей Вагнер занимал должность главы "Т Плюс" с сентября 2019 года. До этого, с 2009 года, также занимал руководящие должности в компании.

"Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 51,4 тысячи Гкал.ч.