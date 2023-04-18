МИНСК, 18 апр — ПРАЙМ. Управлявшая сетью ресторанов McDonald's в Белоруссии компания "КСБ Виктори Рестораны" начала работать под брендом Mak.by, следует из сообщения компании. В России наблюдается повышенный спрос на аналоги ушедших из страны брендов

"С 18 апреля 2023 года рестораны унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" начинают работать под брендом Mak.by", — сказано в публикации на ее интернет-портале.

Компания пообещала обеспечить высокие стандарты качества продуктов и гостеприимного обслуживания, сохранить разнообразное меню и "любимый вкус всех блюд". Кроме того, "КСБ Виктори Рестораны" анонсировала запуск приложения МойMak.by.

Рестораны сети с ноября работали под вывеской "Мы открыты" вместо McDonald's, такой же логотип был размещен на сайте и в соцсетях компании. Белорусские интернет-ресурсы периодически заявляли, что это новое название сети, однако "КСБ Виктори Рестораны" официальных заявлений о каком-либо новом бренде до сих пор не делала.