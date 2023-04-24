МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российские компании сейчас меньше интересуются зеленой повесткой, поскольку появились задачи с очень коротким горизонтом, рассказал в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. В Госдуме предложили ввести стандарты экологического благополучия

"Тема стала менее популярна в том числе ввиду того, что появились задачи с очень коротким горизонтом — как вести внешнеторговые отношения, как привлекать квалифицированные кадры, как подстроиться под новый рынок и так далее", — ответил эксперт на вопрос, заставляет ли нынешняя ситуация компании отказываться от зеленой повестки и вопросов экологии.

Сергиенко отметил, что, по оценкам "Яков и Партнеры", менее 5% руководителей в России сейчас озабочены вопросами экологии.

"Интересно, что примерно столько же россиян обозначили данную тему как важную при рассмотрении того или иного работодателя", — добавил он.

Полный текст интервью читайте 24 апреля в 11.00 мск на сайте РИА Новости.