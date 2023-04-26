МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Временно исполняющим обязанности гендиректора энергокомпании "Юнипро" стал Василий Никонов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Uniper прокомментировал решение российских властей по активам "Юнипро"

"Никонов Василий Владиславович… Должность: временно исполняющий обязанности генерального директора", — говорится в выписке о компании. До этого должность гендиректора "Юнипро" с 2012 года занимал Максим Широков.

Никонов до нынешнего назначения являлся директором департамента энергетики "Роснефти", а до этого работал в министерстве энергетики, "Интер РАО".

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума".

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.