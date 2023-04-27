МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Тысячи иностранных компаний имеют доли в российской юрисдикции, в том числе в нефтегазовой отрасли, но фаворитами с точки зрения введения внешнего управления можно назвать активы европейских BP, Shell, TotalEnergies и японских Mitsui и Mitsubishi, поделился мнением с РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В ТПП оценили последствия введения внешнего управления активами иностранцев

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Однако указ предполагает, что перечень таких компаний может быть расширен.

"РФ — часть мировой экономики. Тысячи компаний имеют доли в российской юрисдикции, и тысячи из них связаны с нефтегазом. В теории все они могут быть взяты под внешнее управление, но есть несколько безусловных фаворитов", — сказал Канищев.

Первой в его списке стала британская BP. Эксперт напомнил, что компания вложила значительные средства в Россию, владея 19,75% акций "Роснефти". Эта доля может попасть под внешнее управление, поскольку юридически BP все еще остается акционером крупнейшей российской нефтяной компании, несмотря на то, что объявляла о планах продать активы, объяснил Канищев. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

Британо-нидерландская Shell также до сих пор входит в состав акционеров ряда российских проектов. "Правительство позволило "дочке" "Газпрома" купить доли компании Shell — по 50% — в проектах "Салым Петролеум Девелопмент" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз". Если покупка юридически еще не совершена, возможно, ее судьба под вопросом", — сказал собеседник агентства.

Глава же французской TotalEnergies Патрик Пуянне год назад заявлял о намерении продолжать сотрудничать с "Новатэком" по проекту "Ямал СПГ", "пока санкции позволяют". "TotalEnergies владеет 19,4% акций "Новатэка", 20% "Ямал СПГ" и 10% "Арктик СПГ 2". Эти доли весьма существенные, и при наличии проблем с французскими акционерами в отношении них теоретически может быть введено внешнее управление", — предположил эксперт.

Кроме того, "претендентами" на внешнее управление могут стать и японские компании Mitsui и Mitsubishi, которые решили сохранить доли в "Сахалине-2", считает Канищев, поскольку Япония тоже участвует в санкциях против России и считается недружественной страной.