МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Проблемные американские компании все чаще прибегают к реструктуризации долга, чтобы избежать дорогостоящей процедуры банкротства, сообщает газета Financial Times с ссылкой на данные международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Эксперты подсчитали упущенную выручку ушедшего из России крупного бизнеса

"Проблемные американские компании все чаще прибегают к реструктуризации долга, чтобы избежать дорогостоящей процедуры банкротства", — пишет газета.

По данным Moody's, почти три четверти дефолтов по корпоративным долгам в США в прошлом году были внесудебными обменами, когда компания предлагает кредиторам активы стоимостью меньше, чем их первоначальные облигации или кредиты. И это больше чем примерно половина случаев в 2020 году.

Однако после таких реструктуризаций многие предприятия снова объявляют дефолт. Коэффициент "повторного дефолта", отслеживаемый Moody's, в настоящее время составляет 47%. А большинство компаний, отслеживаемых Moody's, допустивших дефолт во второй раз, закончило банкротством.

"Многие заемщики в конечном итоге все равно оказываются в суде,", — подчёркивает издание.