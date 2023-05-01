МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Большинство российских работодателей, у которых есть удаленные сотрудники, не проверяют их фактическое место работы, и только каждый пятый требует предоставить такую информацию, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. Опрос показал, насколько работодателям важно семейное положение кандидатов

"Большинство работодателей, у которых есть сотрудники на "удаленке", не нуждается в информации, откуда работает дистанционный персонал: "Главное, чтобы вовремя было сделано задание, а где именно работает сотрудник, не имеет значения". Каждый пятый работодатель считает, что сообщать эти сведения сотрудник обязан", — показал опрос 1 тысячи респондентов.

Свою точку зрения такие работодатели объясняют так: "Нужно понимать, где находится сотрудник, в случае потребности его срочного вызова в офис или на объект"; "Просто обязан — и всё. Чаще всего это влияет на качество удаленных связей в системе"; "В связи с тем, что в рабочее время за безопасность и здоровье работника работодатель несет ответственность".

По данным исследования, среди персонала на удаленке сообщают непосредственному руководителю о своем местоположении в рабочее время трое из десяти сотрудников: каждый десятый по требованию работодателя, еще 18% по собственной инициативе.