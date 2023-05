МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, следует из ежегодного отчета компании. Костин предложил брать под управление активы уходящих компаний

"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", — говорится в отчете.

Match Group — американская интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Она владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.