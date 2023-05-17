МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в четвертом бизнес-цикле текущего года (с 1 мая по 16 мая) на 11,4% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 480 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. СМИ раскрыло влияние санкций Запада против российских алмазов на Индию

Третий бизнес-цикл года длился с 27 марта по 11 апреля. Продажи за тот период составили 542 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в четвертом бизнес-цикле упали на 20,5%.

"Продажи наших необработанных алмазов в четвертом цикле продаж года немного снизились по сравнению с предшествовавшим циклом, поскольку отрасль вступила в период традиционного сезонного затишья. На спрос на алмазное сырье также повлияла сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность и более медленные темпы восстановления потребительского спроса в Китае, чем ожидалось", — прокомментировал гендиректор компании Эл Кук (Al Cook).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.