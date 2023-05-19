МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Миллиардер российского происхождения Леонид Блаватник продал свою долю в алюминиевой компании "Русал", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Владелец польского участка "Ямала — Европы" подал в суд на "Газпром"

"Леонид Блаватник продал свою долю в российском производителе алюминия "Русал", избавившись от своего последнего крупного актива в стране, где он основал свое состояние в 33,5 миллиарда долларов", — пишет Блумберг.

По словам источников, Блаватник продал акции во второй половине прошлого года. Его доля в "Русале" составляла около 1,2 миллиарда акций, рыночная стоимость которых на конец года составляла около 610 миллионов долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Блаватник занимает 38-е место в списке самых богатых людей в мире. В октябре 1990 года Блаватник через инвесткомпанию Access Industries и Виктор Вексельберг (НПО "Комвек") создали совместное предприятие "Ренова".

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.