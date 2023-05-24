МАДРИД, 24 мая — ПРАЙМ. Компания Repsol собирается продать 49% акций в портфеле ветряных и фотоэлектрических проектов в Испании, находящихся в эксплуатации или готовящихся к запуску, сообщила в среду газета El Confidencial с ссылкой на источники. Эксперты оценили возможность техсуверенитета ВИЭ в России

По ее информации, сделка находится на очень ранней стадии и, как ожидается, будет завершена к концу этого года. Отмечается, что эта инициатива по поиску миноритарного партнера для "зеленых" проектов будет оценена в 700-800 миллионов евро.

Общая мощность возобновляемых электростанций составит около 600 мегаватт (МВт). Они будут расположены в Андалусии, Арагоне, Кастилье-Ла-Манче и Кастилье-и-Леоне.

Альянсы с привлечением миноритарных партнеров являются частью стратегии энергетической компании по развитию своего портфеля возобновляемых источников энергии. В июле прошлого года Repsol заключила новый альянс с Pontegadea, инвестиционным фондом основателя Inditex Амансио Ортеги, для продажи 49% доли в фотоэлектрическом комплексе "Kappa" за 27 миллионов евро. В ноябре 2021 года, Repsol также заключила аналогичную сделку с Pontegadea по продаже доли в ветряной электростанции "Дельта" за 245 миллионов евро.

Repsol имеет 1 600 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии в Испании, включая ветряные, солнечные фотоэлектрические и гидроэлектростанции, и еще 1 100 МВт в стадии строительства.

Стратегический план энергетической компании на 2021-2025 годы предусматривает достижение 6 000 МВт установленной мощности к 2025 году и 20 000 МВт к 2030 году, а текущий портфель проектов по возобновляемым источникам энергии компании составляет более 2 000 МВт.