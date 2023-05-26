МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Алишер Усманов надеется на прекращение уголовного преследования в Германии, после признания немецким судом частичной незаконности обысков на его яхте и виллах, рассказал РИА Новости представитель бизнесмена. СМИ раскрыло, зачем Польша на самом деле требует от Германии деньги

Ранее суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными постановления от 2022 года на обыск объектов недвижимости и яхты "Дильбар" на своей территории.

Представитель Усманова поприветствовал решение суда, напомнив о незаконности оснований для расследования.

"Выводы суда подчеркивают его полную бесперспективность и в очередной раз поднимают вопрос о целесообразности и обоснованности широкомасштабных следственных мероприятий с привлечением прессы, которые были оплачены немецкими налогоплательщиками", — сказал он.

Собеседник агентства выразил надежду, что уголовное преследование бизнесмена в Германии будет снято.