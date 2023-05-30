TÜİK: Россия стала лидером по экспорту товаров в Турцию в апреле с долей в 14,9 процента
СТАМБУЛ, 30 мая — ПРАЙМ. Россия по итогам апреля вновь лидирует по экспорту товаров в Турцию, следует из данных Бюро статистики Турции (TÜİK).
По данным бюро, Турция за апрель импортировала из РФ продукции на 4,17 миллиарда долларов, доля РФ составляет в общем импорте страны 14,9%. За РФ следуют КНР, ФРГ, Италия и США. Доля импорта из этих пяти стран составила почти 44%.
С января по апрель Турция импортировала из РФ товаров на 17,2 миллиарда долларов.
Что касается экспорта, то больше всего товаров Турция поставила в ФРГ — на сумму более 1,5 миллиарда долларов. За ФРГ следуют США, Ирак, Италия и Великобритания. Россия в первую пятерку не вошла.
По сравнению аналогичным показателем прошлого года экспорт за апрель снизился на 17,1%, а импорт — на 4,8%, сообщило бюро.
Ранее бюро сообщало, что РФ за первые два месяца 2023 года лидировала по экспорту товаров в Турцию.
https://1prime.ru/business/20230530/840714379.html