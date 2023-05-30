СТАМБУЛ, 30 мая — ПРАЙМ. Россия по итогам апреля вновь лидирует по экспорту товаров в Турцию, следует из данных Бюро статистики Турции (TÜİK). Аналитик допустил, что США могут скоро ввести санкции против Турции

По данным бюро, Турция за апрель импортировала из РФ продукции на 4,17 миллиарда долларов, доля РФ составляет в общем импорте страны 14,9%. За РФ следуют КНР, ФРГ, Италия и США. Доля импорта из этих пяти стран составила почти 44%.

С января по апрель Турция импортировала из РФ товаров на 17,2 миллиарда долларов.

Что касается экспорта, то больше всего товаров Турция поставила в ФРГ — на сумму более 1,5 миллиарда долларов. За ФРГ следуют США, Ирак, Италия и Великобритания. Россия в первую пятерку не вошла.

По сравнению аналогичным показателем прошлого года экспорт за апрель снизился на 17,1%, а импорт — на 4,8%, сообщило бюро.

Ранее бюро сообщало, что РФ за первые два месяца 2023 года лидировала по экспорту товаров в Турцию.