МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий Банку России онлайн передавать Счетной палате РФ сведения, полученные от организаций, созданных в форме акционерных обществ (АО), следует из базы данных нижней палаты парламента. В Госдуме предложили ЦБ ограничить выдачу микрозаймов на одного человека

Действующая редакция закона "О Счетной палате РФ" обязывает Банк России предоставлять по ее запросам информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций.

Законопроект позволит Банку России передавать Счетной палате сведения, получаемые от организаций, созданных в организационно-правовой форме АО с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте регулятора, путем предоставления доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляет ЦБ.

Причем передача такой информации должна осуществляться с применением сертифицированных средств криптографической защиты, обеспечивающих ее конфиденциальность, в установленном ЦБ порядке. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". ЦБ призвал банки помочь эвакуированным с приграничных территорий заемщикам

Действующее законодательство обязывает АО раскрывать информацию, связанную с выпуском и регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, совершением крупных сделок, сделок с заинтересованностью и т.д. При этом в связи с введением иностранными государствами мер ограничительного характера отдельные эмитенты сейчас вправе полностью или частично не раскрывать публично информацию. Однако в случае неопубликования такой эмитенты обязаны направить ее в Банк России.

Такая корпоративная информация "необходима для контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении государственных корпораций, государственных компаний и их организаций", которые на ежегодной основе включаются в план работы СП, в том числе по поручениям президента РФ, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

"В условиях усилившегося санкционного давления и принятых в связи с этим дополнительных мер по ограничению раскрытия информации непредставление запрошенной у Банка России информации существенно ограничивает возможности планирования и проведения таких проверок Счетной палаты, оставляя деятельность этих организаций вне зоны контроля государственных органов", — поясняется там же.