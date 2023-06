МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) взыскала с совладельца Fesco Зиявудина Магомедова и четырех иностранных компаний более 80,1 миллиарда рублей и около 13,8 миллиона долларов убытков. В Fesco оценили последствия введенных Британией санкций

Как следует из опубликованной в среду резолютивной части постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Помимо Магомедова, суд первой инстанции удовлетворил требования ДВМП к компании SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), а также к кипрским Maple Ridge Ltd, Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd. Убытки с этих пяти ответчиков взысканы в солидарном порядке. При этом суд отклонил требования еще к одному ответчику – компании Felix L.P. (Каймановы острова).

Как заявил истец в суде, все ответчики являются контролирующими лицами ДВМП, владеющими совокупно чуть менее 50% акций, при этом юрлица находятся под контролем Магомедова. В иске заявлено требование о взыскании с контролирующих лиц убытков, причиненных сделками, которые совершались в их интересах и были связаны с приобретением Магомедовым контроля над Fesco, начиная с 2012 года. К убыточным сделкам истец отнес выпуск облигаций, получение займов и кредитов.

В дальнейшем для погашения первоначальных обязательств по этим сделкам группа, чтобы избежать дефолта, была вынуждена продавать свои ликвидные активы по заниженным ценам, в частности свой блокирующий пакет (больше 25%) в компании "Трансконтейнер", морские суда, свой зерновой бизнес, сказал истец. Убытки от этих сделок тоже вошли в сумму иска.

Ответчики заявили, что отсутствует факт их противоправных действий. Так, первые из сделок, которые ставятся им в вину, были совершенны прежним менеджментом ДВМП, еще до перехода корпоративного контроля к Магомедову. Ответчики заявили, что убытки группы связаны с внешними факторами – кризисом 2014 года с падением курса рубля и последующей пандемией. Представитель Магомедова отметил, что все спорные сделки получили одобрение органов управления.

ДВМП, комментируя подачу иска, заявляло, что "ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО ДВМП", а поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент в интересах всех акционеров принял решение взыскать средства через суд.

Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", и его брат экс-сенатор Магомед Магомедов с 2018 года находятся под стражей в рамках уголовного дела.