МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Франция завершила национализацию энергокомпании EDF, предприятие полностью прекратило торги своими активами на бирже, говорится в релизе, опубликованном в четверг на сайте министерства финансов Франции. Французским агропроизводителям пригрозили из-за цен

"В соответствии с заключением управления по финансовым рынкам от 26 мая 2023 года государство сегодня осуществило процедуру вывода акций EDF. Как следствие, Франция теперь владеет всем капиталом и является единственным обладателем права голоса в EDF", — сказано в сообщении.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр поприветствовал национализацию предприятия, заявив, что установление полного контроля над энергогенерирующей компанией было приоритетом правительства.

Пошлым летом премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что французское государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что "чрезвычайная климатическая ситуация" требует радикальных решений и что Франция должна обеспечить свой "энергетический суверенитет" на фоне событий на Украине. Правительство страны сообщало, что готово потратить на национализацию крупнейшей французской энергетической компании 9,7 миллиарда евро.

Electricite de France (EDF) — крупнейшая французская государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций. Она управляет 56 энергоблоками АЭС, обеспечивая электроснабжение 25 миллионов домов.