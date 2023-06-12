БУДАПЕШТ, 12 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщение о том, что американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос передал контроль за средствами своему сыну Александру, сравнив такие действия со сценой из фильма "Крестный отец". Орбан оценил вероятность того, что Россию победят и она смирится

"Сорос 2.0", — написал Орбан в Twitter, разместив GIF-изображение, демонстрирующее эпизод из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", где глава мафиозного клана передает контроль за империей своему сыну.

По данным Wall Street Journal, Александр Сорос заменил отца на должности председателя правления "Открытого общества"* еще в декабре 2022 года. Он единственный член семьи, который в рамках инвестиционного комитета курирует Soros Fund Management, компанию, которая отвечает за средства для фонда. Отмечается, что большая часть 25 миллиардов долларов фирмы будет в ближайшие годы направлена на деятельность "Открытого общества"*.

В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

*Организация признана нежелательной в России