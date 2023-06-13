МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с правительством вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР). Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции", — сказал Хамзаев.