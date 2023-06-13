МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Автомобильный бренд Porsche вновь стал лидером в рейтинге наиболее дорогих брендов класса люкс с общей стоимостью почти в 37 миллиардов долларов, сообщается в рейтинге Brand Finance "Luxury & Premium 50". Россияне стали чаще покупать дорогую одежду

"Porsche возглавляет новый рейтинг Brand Finance "Luxury & Premium 50" 2023 года самых дорогих брендов класса люкс и премиум во всем мире ", — говорится в релизе компании. Бренд стоимостью 36,759 миллиарда долларов (рост на 9%) продолжает возглавлять рейтинг шестой год подряд, отмечается в сообщении.

На втором месте остался Louis Vuitton стоимостью 26,29 миллиарда долларов, что на 12% выше год к году, а на третье место с четвертого поднялся бренд Chanel (19,386 миллиарда долларов, рост на 27%). На четвертую позицию опустился Gucci, чья стоимость сократилась на 1% и оценивается в 17,839 миллиарда долларов. На пятом месте остался Hermes (14,165 миллиарда долларов, рост на 5%).

На шестую строчку с седьмой поднялся Dior, теперь стоимость бренда оценивается в 13,152 миллиарда долларов, что на 46% больше прошлого года. На седьмую позицию с шестой опустился Cartier (12,538 миллиарда долларов, рост на 1%), восьмое место сохранил за собой Rolex общей стоимостью 10,711 миллиарда долларов, которая выросла на 28%. На девятую строчку с одиннадцатой поднялся Tiffany & Co. (7,433 миллиарда долларов, рост на 10%), а на десятую спустился Ferrari (7,424 миллиарда, снижение на 8%).

Наиболее быстрорастущим брендом стал Lamborghini, его стоимость подскочила сразу на 123%, до 4,1 миллиарда долларов, что позволило ему подняться до 18-го места с 30-го годом ранее.

Из 50 компаний в рейтинге 12 оказались из Франции, 15 — из Италии, шесть — из Швейцарии, а также по пять компаний из США и Великобритании, говорится в релизе.