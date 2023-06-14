МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple вновь стала самым дорогим брендом в мире, его стоимость превышает 880 миллиардов долларов, свидетельствуют данные исследования Kantar BrandZ. Porsche вновь возглавил рейтинг самых дорогих люксовых брендов

"Apple остается первым в списке самых дорогих мировых брендов со стоимостью в 880 миллиардов долларов США, за ним следуют Google (второе место, 578 миллиардов долларов США) и Microsoft (третье место; 502 миллиарда долларов США)", — говорится в докладе. При этом стоимость трех крупнейших брендов снизилась: Apple — на 7%, Google — на 30%, Microsoft — на 18%.

Apple и Google сохранили свои места по сравнению с прошлым годом, а на четвертое место с третьего опустился один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon со стоимостью 468,7 миллиарда долларов (снижение на 34%). На пятую строчку с шестой поднялся McDonald`s (191,1 миллиарда, снижение на 3%), на шестое место с седьмого — Visa (169,1 миллиарда, снижение на 11%).

На седьмую позицию с пятой опустился при этом Tencent (141 миллиард, снижение на 34%), на восьмое место с десятого поднялся бренд Louis Vuitton (124,8 миллиарда долларов), на 9-е с 12-го места — Mastercard (110,6 миллиарда долларов, снижение на 6%). А замыкает десятку крупнейших брендов Coca-Cola, которая подскочила сразу на семь строчек и чья стоимость выросла на 8%, до 106,1 миллиарда. Этот бренд также стал единственным из десятки, который показал рост стоимости.

Совокупная стоимость 100 самых дорогих мировых брендов за последний год упала год к году на 20% и составляет 6,9 триллиона долларов. Также в сообщении отмечается, что значение оказалось выше почти 5 триллионов в 2020 году.