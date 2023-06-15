С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Более трети (35%) американских компаний, работающих в России, уже принадлежат российским учредителям, заявил в ходе делового завтрака "Глобальные вызовы как возможности для развития международного сотрудничества" на ПМЭФ президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Орешкин назвал повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным

"Недавно наша палата провела исследование. Получилась очень интересная статистика. Так, по ее результатам выяснилось, что 35% американских компаний, работающих в РФ, уже принадлежат российским учредителям", — сказал он.

По словам главы AmCham, "американские компании, которые остались в России, действительно дружественные". "Они здесь для того, чтобы работать. Те компании, которые остались в стране, чувствуют себя хорошо. Они гибкие. Они ищут решения", — подчеркнул он.

Эйджи также отметил, что в текущих условиях оставшимся компаниям нужно помогать, их необходимо поддерживать.

"Мы плотно работаем с партнерами, с властями, чтобы не навредить компаниям, чтобы избежать разного рода препятствий, включая юридических, в их деятельности", — заключил глава AmCham.

Коллективный Запад во главе с США после начала спецоперации России на Украине усилил санкционное давление. На этом фоне многие иностранные компании объявили о прекращении работы в РФ, а впоследствии часть из них продали или передали российский бизнес новым владельцам, правда большинство — с правом на обратный выкуп в течение определенного срока.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.