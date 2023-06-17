С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на системы кондиционирования к 2050 году может утроиться, по объему энергопотребления превзойдет США и ЕС вместе взятые, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Россияне резко повысили спрос на кондиционеры

"На вентиляцию и системы кондиционирования в мире уже приходится около 10% от всей производимой электроэнергии, а к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС вместе взятые", — сказал Сечин, выступая с докладом на энергетической сессии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.