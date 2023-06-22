МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Компания "Вандеркинд", подконтрольная бизнесмену Александру Мамуту и управляющая российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys, и банк "Траст" пришли к мировому соглашению по вопросу возврата ссуды, сказано в картотеке арбитражных дел. "Известия": для банков подготовили новый запрет

"Представители сторон заявили ходатайство об отложении судебного заседания для заключения мирового соглашения", — сказано в определении суда. Там уточняется, что вопрос утверждения соглашения суд рассмотрит на следующем заседании 7 августа.

Кредит был выдан в феврале 2017 года, впоследствии "Вандеркинд" дважды обращался в суд с требованием облегчить условия и отсрочить выплату. Сначала причиной стали вызванные ковидными ограничениями проблемы, затем — западные санкции против российских компаний, в частности, от поставок товаров отказались такие бренды, как Hamleys и Lego, ритейлеру пришлось перестраивать свою работу, он понес непредвиденные потери.

Представители банка, в свою очередь, настаивали, что снижение выручки произошло из-за "неграмотного управления". Так, по словам юриста "Траста", у "Вандеркинда" нет доставки товаров на дом, он не представлен на маркетплейсах. Такое ведение бизнеса ответчик назвал "рудиментарным".

Арбитражный суд Москвы отодвинул срок оплаты ссуды до конца 2024 года. Банк оспорил это решение и в ходе апелляционного разбирательства стороны решили заключить мировое соглашение.