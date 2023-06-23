В Кремле оценили планы "Нафтогаза Украины" взыскать компенсацию с России
Песков о планах "Нафтогаза" взыскать компенсацию: Россия обеспечит свои законные права
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия будет прорабатывать все юридические аспекты, чтобы обеспечить свои законные права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы "Нафтогаза Украины" взыскать с Москвы 5 миллиардов долларов компенсации за утраченное в Крыму имущество.
"В любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", — сказал он.
Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.