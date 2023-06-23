МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия будет прорабатывать все юридические аспекты, чтобы обеспечить свои законные права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы "Нафтогаза Украины" взыскать с Москвы 5 миллиардов долларов компенсации за утраченное в Крыму имущество. ЕС готовится использовать российские активы для помощи Украине

"В любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", — сказал он.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.