МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies никак не влияет на ее бизнес, говорится в сообщении компании. Евросоюз ввел санкции против российского предпринимателя Усса

Ранее в пятницу компания по кибербезопасности Positive Technologies попала в санкционный список ЕС.

"Решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies основано на факте наличия у компании лицензии ФСБ РФ и никак не влияет на бизнес компании", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что получение лицензии ФСБ — обязательное условие для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности.

"Сегодня все наши планы, касающиеся двукратного ежегодного роста бизнеса или создания прорывных технологий кибербезопасности, остаются неизменными. Все санкционные риски были нами отыграны несколько лет назад, когда мы перестроили свой бизнес и выработали новую стратегию, позволившую нам выйти на биржу, ежегодно наращивать объемы бизнеса и выпускать новые технологические решения, увеличивать число клиентов и формировать планы международной экспансии", — добавили в компании.

Отмечается, что санкции ЕС не влияют на деятельность компании, а также ее партнеров и клиентов, не касаются ее сотрудников, топ-менеджмента и акционеров, в том числе физических лиц.

"Наши международные интересы не связаны со странами ЕС и сосредоточены в первую очередь на регионах, готовых работать с организациями из Российской Федерации, в частности — на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, также Индии, ЮАР, Китая", — добавили в компании.