МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза не повлияет на процессы импортозамещения в авиации, электронике и медицине, новые ограничения — это стимул работать лучше, заявили в "Ростехе". ЕС назвал фирмы, попавшие под ограничения за обход антироссийских санкций

"Новый виток санкционного давления принципиально для нас ничего не меняет. У "Ростеха" много партнеров в нейтральных и дружественных России странах, с которыми выстроены давние продуктивные отношения. Работа по импортозамещению ключевых компонентов в авиации, медицине, электронике и других отраслях начата не сегодня и ведется планомерно и достаточно эффективно. Так что попытка Запада ввести дополнительные ограничения – не более чем стимул для нас работать еще лучше", – говорится в релизе госкорпорации.

Ранее Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, в том числе расширил запрет на экспорт в РФ материалов и технологий, которые, по данным ЕС, могут использоваться в оборонной промышленности.