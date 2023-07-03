МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Почта России" не меняла систему начисления зарплат, а приказ, который, по сообщению СМИ, предполагает ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками, вводит в действие положение об оплате труда, в котором компания учла ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава, сообщили РИА Новости в "Почте России". Аналитик: рост уровня зарплаты под страховые взносы связан с инфляцией

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что изменения системы начисления зарплат в "Почте России" привели к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений. Компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. Отмечалось, что ситуация в разных регионах разная, в некоторых она усугубляется перегибами на местах, где сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты. Решение было принято приказом по компании в мае.

"Почта России" не меняла систему начисления заработных плат. Упомянутый приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава", — сообщили в компании.