МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Детского мира" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. Впереди дивидендная неделя

"Принятое решение: чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.