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2023
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Акционеры "Детского мира" решили не выплачивать дивиденды
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Акционеры "Детского мира" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. "Принятое решение: чистую прибыль общества по... ПРАЙМ, 03.07.2023
бизнес, новости, детский мир, акции, дивиденды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Детского мира" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания.
"Принятое решение: чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.