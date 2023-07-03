Совет директоров ПАО "Мегафон" досрочно прекратил свои полномочия по решению акционеров
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Мегафон", избранный на годовом собрании акционеров, досрочно прекратил свои полномочия по решению акционеров, говорится в сообщении компании.
"Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2023 года", — приводится в сообщении формулировка принятого решения.
Решение было принято на внеочередном собрании акционеров, которое прошло 30 июня 2023 года. В заочном голосовании участвовали 620 миллионов владельцев голосующих акций. Все они проголосовали "за" досрочное прекращение полномочий.
Годовое собрание акционеров "Мегафона" состоялось 20 апреля в заочной форме. В повестку заседания собрания акционеров входило утверждение годовой финансовой отчетности за прошлый год, избрание членов совета директоров, утверждение количественного состава и избрание правления компании. Какие-либо сведения и формулировки принятых решений при этом не раскрывались.
Ранее, в апреле, попавший под санкции США бывший генеральный директор USM Иван Стрешинский покинул совет директоров холдинга, а также советы директоров компаний, которые входят в холдинг. Он вышел из состава советов директоров холдинговой компании "ЮэСэМ" (USM), а также компаний "Металлоинвест", "Мегафон" и "Удоканская медь".
"Мегафон"- крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова — 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
https://1prime.ru/business/20230703/840976171.html