МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Мегафон", избранный на годовом собрании акционеров, досрочно прекратил свои полномочия по решению акционеров, говорится в сообщении компании. Совдир "Абрау-Дюрсо" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год

"Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2023 года", — приводится в сообщении формулировка принятого решения.

Решение было принято на внеочередном собрании акционеров, которое прошло 30 июня 2023 года. В заочном голосовании участвовали 620 миллионов владельцев голосующих акций. Все они проголосовали "за" досрочное прекращение полномочий.

Годовое собрание акционеров "Мегафона" состоялось 20 апреля в заочной форме. В повестку заседания собрания акционеров входило утверждение годовой финансовой отчетности за прошлый год, избрание членов совета директоров, утверждение количественного состава и избрание правления компании. Какие-либо сведения и формулировки принятых решений при этом не раскрывались.

Ранее, в апреле, попавший под санкции США бывший генеральный директор USM Иван Стрешинский покинул совет директоров холдинга, а также советы директоров компаний, которые входят в холдинг. Он вышел из состава советов директоров холдинговой компании "ЮэСэМ" (USM), а также компаний "Металлоинвест", "Мегафон" и "Удоканская медь".

"Мегафон"- крупнейший российский оператор мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова — 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".