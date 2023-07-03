МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Мечела" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. Впереди дивидендная неделя

"Собранием акционеров, в частности, приняты следующие решения: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Мечел" не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды.