2023-07-03T13:22:33+03:00
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https://1prime.ru/business/20230703/840978533.html
Акционеры "Мечела" решили не выплачивать дивиденды
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Акционеры "Мечела" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. "Собранием акционеров,... ПРАЙМ, 03.07.2023
бизнес, новости, мечел, акционер, дивиденды
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Мечела" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Собранием акционеров, в частности, приняты следующие решения: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Мечел" не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.
По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды.