МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Британский производитель бытовой химии и продуктов Unilever внесли в список международных спонсоров войны из-за отказа компании покинуть российский рынок, следует из сообщения Украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Венгрия не поддержит выделение средств Киеву до решения вопроса с ОТР

"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever", — отмечает НАПК в Telegram.

Ведомство уточняет, что британская фирма — один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, которой принадлежат свыше 400 брендов.

По данным нацагентства, Unilever должна была приостановить импорт и экспорт, а также медийные и рекламные расходы в России. При этом, отмечает ведомство, прибыль Unilever Russia в прошлом году достигла 108 миллионов евро.

НАПК добавляет, что предприятия британской фирмы расположены в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.