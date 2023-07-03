МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка. ВТБ оценил спрос клиентов на наличные и валюту в субботу

"В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года", — говорится в сообщении.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что вызовы прошлого года не остановили активное развитие ВТБ: банк продолжил наращивать клиентскую базу, внедрять новые продукты и услуги. "Принятые решения дают положительные результаты — банк демонстрирует уверенные показатели прибыльности. Рассчитываю, что позиции банка продолжат укрепляться", — отметил он.

По данным ВТБ, число розничных инвесторов банка за год выросло на 37% — до 789 тысяч человек.

Группа ВТБ за 2022 год получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, и в конце мая наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. В начале апреля зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды и за 2023 год по всем видам акций.