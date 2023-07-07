КЕМЕРОВО, 7 июл — ПРАЙМ. Компании Wildberries одобрен статус резидента территории опережающего развития "Юрга", сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Wildberries отменил списание средств за обратную доставку вещей с браком

"Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса рассмотрел вопрос присвоения ООО "ВБ ЮРГА" статуса резидента территории опережающего развития "Юрга". Инвестпроект предусматривает строительство логистического центра Wildberries. Запланированный объем вложений — более 7 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для строительства складского комплекса — центра обеспечения омниканальной торговли компании без торгов будет предоставлен земельный участок площадью 18 га. Логистический центр обеспечат современным технологическим оборудованием.

В ближайшее время документы на включение организации в реестр резидентов ТОР "Юрга" будут направлены в Минэкономразвития России.

"Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия существующих территорий опережающего развития до 2030 года. Кузбасс открыт для инвесторов, а они, в свою очередь, готовы пользоваться предоставляемыми регионом возможностями. Реализация проекта даст эффект для бюджета, позволит создать в регионе пять тысяч рабочих мест, а также поможет продвигать кузбасские товары на российском рынке", — приводятся в сообщении слова Цивилева.

Правительство региона и компания Wildberries заключили меморандум о сотрудничестве для улучшения инвестиционного климата и развития экономики Кузбасса в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме логистического комплекса он предусматривает содействие расширению сети электронной коммерции и увеличению интернет-продаж организаций и предпринимателей региона.