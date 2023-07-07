КРАСНОДАР, 7 июл — ПРАЙМ. Порядка 260 автомобилей со стороны Республики Крым ожидают проезда по Крымскому мосту, время ожидания может составить более часа, со стороны Краснодарского края очереди нет, говорится в телеграм-канале "Главный мост", созданном для автотуристов. Пробка на въезде на Крымский мост увеличилась до семи километров

"Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", — говорится в сообщении.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до 4 километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.