ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл ПРАЙМ. Отечественные компании должны иметь возможность не публиковать свои отчётности и без соответствующего моратория, чтобы избежать санкционных рисков, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В РСПП высказались против налога на сверхприбыль в будущем

"Многие российские компании считают, что они по-прежнему находятся в зоне риска, потому что основания, которые приведены в постановлении правительства от 4 июля, на них не распространяются. Поэтому было бы правильно, на самом деле, ввести такой режим, скажем так, разрешительный. Компании, которые могут попасть под санкции, должны иметь право обращаться в правительство.., правительственную комиссию по иностранным инвестициям с обоснованием того, почему они не могут публиковать отчетность", — заявил он в кулуарах выставки "Иннопром-2023".

В противном случае, по его словам, это приведёт к тому, что публичные компании будут уходить с публичных площадок.

"Это связано с последним пакетом санкций ЕС, который гласит, что практическая любая компания, любое физическое лицо, занятое в отраслях экономики, которые приносят хороший доход бюджету, может оказаться под санкциями. И поэтому хорошие показатели любой компании — это основания для санкций", — заключил Шохин.

С марта 2022 года в России действовало постановление правительства, которое позволяло практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Его действие заканчивалось 1 июля текущего года. После его окончания правительство определило перечень информации, которую участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от санкций, а также то, что основаниями для сокрытия могут быть действующие в отношении компании санкции, наличие статуса уполномоченного банка и деятельность в новых регионах РФ.