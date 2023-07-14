МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заработал по меньшей мере 12 миллионов долларов США со своих публичных выступлений после окончания президентского срока в 2021 году, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на новый отчет управления США по служебной этике. Трамп подал в суд на журналистку, которая обвинила его в изнасиловании

"Бывший президент Дональд Трамп заработал более 12 миллионов долларов США в виде гонораров за выступления и как минимум 13 миллионов долларов США от работы своих зарубежных объектов гольфа и отдыха после ухода с поста", — пишет издание.

Сообщается, что Трамп, покинув Белый дом, провел 15 публичных мероприятий, каждое из которых принесло ему от 150 тысяч до 2,5 миллионов долларов США. По заявлению Трампа, его супруга, Мелания Трамп, также смогла выручить более миллиона долларов США на выступлениях с 2021 года.

Кроме того, отчет указывает на то, что значительную часть дохода Трамп получил от работы своих зарубежных объектов гольфа. Поле для гольфа в шотландском городе Абердин принесло ему по меньшей мере семь миллионов долларов США, а отель и поле в Ирландии — 6,2 миллиона долларов США.

Американские поля для гольфа в Нью-Йорке и штате Северная Каролина принесли Трампу более 50 миллионов долларов США.

Издание приводит данные отчета, согласно которым состояние Трампа оценивается в 1,5 миллиарда долларов США. Отмечается, что по этому показателю он со значительным отрывом опережает своего ближайшего соперника по президентской гонке внутри Республиканской партии губернатора Флориды Рона Десантиса, который в прошлом месяце оценил свои активы в 1,1 миллион долларов США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что объединенный комитет бывшего президента США Дональда Трампа собрал 35 миллионов долларов США за второй квартал этого года. Однако эти средства были распределены между официальным штабом Трампа и его комитетом Save America. Советники Трампа не раскрыли, сколько денег поступило в каждую из структур. Как пишет газета, мелким шрифтом на недавних запросах по сбору средств значится, что 90% средств будет направлено штабу, а 10% — комитету. Позже телеканал CNN сообщил, что губернатор Флориды, кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал этого года.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.