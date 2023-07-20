МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая компания De Beers в январе-июне 2023 года добыла 16,52 миллиона карат алмазов, что на 2% ниже аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Аналитик заявил о высоком мировом спросе на российские алмазы

В частности, производство подразделения Debswana в Ботсване выросло на 9% — до 12,7 миллиона карат за счет переработки богатой руды и высокой производительности на проекте Orapa.

Другое подразделение — DBCM в Южной Африке сократило добычу на 59% — до 1,2 миллиона карат на фоне планового прекращения открытой разработки месторождения Venetia, и перехода в течение 2023 года на его подземную разработку.

В Намибии производство выросло на 21% — до 1,23 миллиона карат за счет высоких результатов нового судна Benguela Gem, которое приступило к работе в марте 2022 года. Объем производства компании в Канаде вырос на 9% — до 1356 тысяч карат.

Консолидированные продажи алмазного сырья в первом полугодии составили 15,3 миллиона карат, что соответствует уровню прошлого года. Спрос на алмазы находится под влиянием текущих неопределенных макроэкономических условий, отметила компания.

Средние цены реализации на алмазы в январе-июне сократились на 23% — до 163 долларов за карат на фоне большей доли продаж алмазов низкого качества, что дешевле.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Anglo American принадлежит 85% в De Beers. В 2023 году компания прогнозирует добычу 30-33 миллионов карат алмазов.