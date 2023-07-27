МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первое полугодие текущего года пресекала незаконное перемещение ювелирных изделий и драгоценных металлов почти в два раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе ювелирные изделия оцениваются в 594 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства. Минфин объявил о запуске ювелирного маркетплейса

"За первое полугодие 2023 года ФТС России предотвратила незаконный ввоз и вывоз физическими лицами драгоценных металлов и камней, в том числе ювелирных изделий на 594 миллиона рублей. Всего выявлено 201 нарушение, что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — сообщает ФТС.

Как отмечаются в ФТС, таможенными органами в результате возбуждено 26 уголовных дел (в 2022 году — 16), общая стоимость товаров по которым составила 243,9 миллиона рублей, а также 175 дел об административных правонарушениях (в 2022 году — 98), общая стоимость предметов по которым превысила 350,1 миллиона рублей.

"Чаще всего в обход законодательства через границу перевозили ювелирные изделия. Украшения в основном перемещались с сокрытием в ручной клади или багаже пассажирами авиатранспорта. Некоторые нарушители выдавали новые изделия за бывшие в употреблении и пытались провезти их на себе", — обращают внимание в ФТС. Также за полугодие таможенные органы предотвратили незаконный ввоз драгоценных металлов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей и вывоз золота почти на 15,7 миллиона, сообщают в ФТС.

"Основными направлениями нелегального перемещения драгоценностей являлись ОАЭ, Турция, Китай и Азербайджан. Наибольшее количество преступлений и правонарушений было выявлено в регионах деятельности Северо-Западного таможенного управления, Шереметьевской, Внуковской и Домодедовской таможен", — уточняет ведомство.

В ФТС России напомнили, что драгоценные металлы, камни и изделия из них — это стратегически важные товары, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 1 миллион рублей.