МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток финской группы Fortum по итогам первого полугодия составил 2,666 миллиарда евро, что в 3,8 раза меньше убытка за аналогичный период 2022 года, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль ConocoPhillips сократилась в два раза в первом полугодии

Убыток на акцию компании снизился до 2,97 евро с 8,9 евро годом ранее. Выручка Fortum за январь-июнь увеличилась на 4,5%, до 3,632 миллиарда евро. Операционная прибыль сократилась на 16,5%, до 1,036 миллиарда евро. Сопоставимая операционная прибыль при этом выросла в 1,6 раза, до 960 миллионов евро.

По итогам второго квартала чистый убыток снизился в 2,3 раза – до 3,234 миллиарда евро, убыток на акцию — до 3,6 евро с 6,4 евро годом ранее. Выручка Fortum сократилась на 11%, до 1,368 миллиарда евро. Операционная прибыль упала в 2,8 раза, до 267 миллиона евро, а сопоставимая операционная прибыль осталась на уровне второго квартала прошлого года в 262 миллиона евро.

Компания прогнозирует, что по итогам всего года ее капитальные затраты составят примерно 700 миллионов евро. По итогам прошлого года капзатраты Fortum составили 479 миллионов евро.

Fortum — финская государственная энергетическая компания. В компании работают около 5 тысяч специалистов в ряде стран.