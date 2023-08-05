ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. Право пользователей социальной сети X (бывшая Twitter) на доход от рекламы будет определяться наличием платной подписки X Blue, при ее отсутствии деньги будут оставаться на счетах компании, владеющей платформой, сообщил американский предприниматель Илон Маск. Маск отказал Украине в спутниковом интернете в районе Крыма, пишет NYT

"Чтобы иметь право на долю дохода от рекламы, вы должны быть подписчиком X Premium (Blue). В противном случае деньги от рекламы останутся у X, если вы не являетесь подписчиком X Premium (Blue)", — написал Маск на своей странице в X.

Он добавил, что подписка доступна для всех пользователей.

X в апреле текущего года добавила функцию монетизации, которая позволяет пользователям зарабатывать на контенте на своей ленте через введение платной подписки. Илон Маск уточнял, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.

Платная подписка X Blue позволяет, в частности, повысить видимость учетной записи и охват публикуемых сообщений. Ранее Национальная комиссия Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию заявила, что платная подписка X Blue по своей сути и назначению представляет собой новый метод рекламного спонсорства, которое, в свою очередь, запрещено одной из статей кодекса о выборах.