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Сайт "Яндекс Маркета" заработал после краткосрочного сбоя
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Работа сайта "Яндекс Маркета" была полностью восстановлена после краткосрочного сбоя, при этом приложение продолжало свою работу, рассказали РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 07.08.2023
бизнес, новости, россия, доставка, яндекс маркет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Работа сайта "Яндекс Маркета" была полностью восстановлена после краткосрочного сбоя, при этом приложение продолжало свою работу, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"У ряда пользователей были временные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс Маркета", приложение сервиса и его мобильная версия продолжали работать. Сейчас все в порядке", — заявили в компании.
Ранее в понедельник ряд пользователей столкнулись с проблемами с доступом к маркетплейсу. "На "Маркете проблемы. Не справляемся с потоком покупателей. Зайдите, пожалуйста, позже — через 5-10 минут", говорилось в сообщении площадки.