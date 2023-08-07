МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Работа сайта "Яндекс Маркета" была полностью восстановлена после краткосрочного сбоя, при этом приложение продолжало свою работу, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" запустил определитель номеров для звонков в WhatsApp* и Viber

"У ряда пользователей были временные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс Маркета", приложение сервиса и его мобильная версия продолжали работать. Сейчас все в порядке", — заявили в компании.

Ранее в понедельник ряд пользователей столкнулись с проблемами с доступом к маркетплейсу. "На "Маркете проблемы. Не справляемся с потоком покупателей. Зайдите, пожалуйста, позже — через 5-10 минут", говорилось в сообщении площадки.