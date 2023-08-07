МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Британскому бизнесу следует меньше вовлекаться в политические тренды и больше уделить внимания качеству предоставления услуг, заявил замглавы минфина Великобритании по экономическим вопросам Джон Глен. Об этом сообщила в понедельник газета Times. Банк HSBC извинился за слова о слабости Британии, пишут СМИ

"(Сеть кофеен — ред.) Costa Coffee и другие компании должны держаться подальше от политики, а не участвовать в "общественных причудах"… Джон Глен, главный секретарь Казначейства, заявил, что компании слишком озабочены тем, чтобы не быть "на неправильной стороне общественных настроений", и посоветовал им вместо этого сосредоточиться на предоставлении качественных услуг, если они хотят процветать", — приводит издание слова чиновника.

Как пишет газета, началом спора послужило изображение на авто компании Costa Coffee трансгендера, попивающего кофе, на его теле видны послеоперационные швы. По мнению критиков, эта картинка идеализирует сложную и опасную операцию, которой подвергаются при смене пола. Некоторые сказали, что будут бойкотировать сеть, представитель Costa Coffee в свою очередь заявил, что так они создают более "инклюзивную" среду.

"Я считаю, что мы должны сделать так, чтобы бизнес мог свободно делать то, что он хочет, а мы как общество не налагали на него обязательств, обусловленных некими общественными тенденциями или причудами, которые на самом деле не являются тем, чего хочет основное большинство", — отметил Глен.

Он добавил, что вместо присвоения идей своих клиентов, представителям бизнеса следует выдвигать свои кандидатуры на выборы, если они хотят участвовать в политической жизни общества, сказано в статье.